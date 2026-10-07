Nasconde la cocaina in un muretto: arrestato a Padenghe

Aveva scelto un buco nel muretto in pietra di una casa come nascondiglio per la cocaina. I suoi movimenti, però, hanno attirato l'attenzione dei Carabinieri, che lo hanno tenuto sotto osservazione e sono intervenuti quando è tornato a recuperare la droga.
È successo nel pomeriggio di ieri a Padenghe sul Garda, dove i militari dell'Aliquota operativa della Compagnia di Salò hanno arrestato in flagranza un 36enne di cittadinanza albanese, ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.
L'uomo era stato notato durante uno dei servizi di pattugliamento mentre nascondeva con attenzione un involucro all'interno del muro. I Carabinieri hanno quindi deciso di aspettare. Quando il 36enne è tornato nei pressi del nascondiglio per recuperarlo, lo hanno fermato e perquisito.
All'interno sono stati trovati 61 grammi di cocaina, già suddivisi in dosi, oltre a un bilancino di precisione utilizzato, secondo quanto ricostruito dai militari, per pesare e confezionare lo stupefacente.
Droga e materiale sono stati sequestrati, mentre per il 36enne è scattato l'arresto.