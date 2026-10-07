Nasconde la cocaina in un muretto: arrestato a Padenghe

I Carabinieri lo hanno visto occultare un involucro e hanno atteso che tornasse a recuperarlo. La droga era già suddivisa in dosi

07 ottobre 2026 1 ' di lettura

La droga era già suddivisa in dosi Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti cocainacarabinieriarrestoPadenghe sul Garda Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...