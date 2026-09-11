Cocaina, hashish e un bilancino in casa: 62enne arrestato a Manerbio

In casa aveva 40 grammi di droga, tra cocaina e hashish, in parte già suddivisi in dosi. Insieme alla droga i carabinieri hanno trovato anche un bilancino di precisione e il materiale utilizzato per il confezionamento. Per un italiano di 62 anni è così scattato l’arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio.
L’intervento
La perquisizione è stata eseguita ieri, giovedì 10 settembre, dai militari della stazione di Manerbio con il supporto del Nucleo cinofili di Bergamo. L’intervento è arrivato al termine di una serie di accertamenti avviati dopo che ai carabinieri erano giunte informazioni su un presunto giro di droga nella zona. I successivi servizi di osservazione hanno concentrato l’attenzione sul 62enne e portato alla decisione di controllare la sua abitazione.
Lo stupefacente, individuato anche grazie all’unità cinofila, è stato sequestrato e sarà sottoposto alle analisi di laboratorio. Al termine degli accertamenti, su disposizione della Procura, l’uomo è stato trattenuto ai domiciliari in attesa del giudizio direttissimo fissato per oggi.