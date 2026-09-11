Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿CronacaBassa

Cocaina, hashish e un bilancino in casa: 62enne arrestato a Manerbio

Nell’abitazione i carabinieri hanno trovato 40 grammi di droga in parte già suddivisi in dosi. L’uomo è stato trattenuto ai domiciliari in attesa del giudizio direttissimo, fissato per oggi
La droga sequestrata dai carabinieri
La droga sequestrata dai carabinieri

In casa aveva 40 grammi di droga, tra cocaina e hashish, in parte già suddivisi in dosi. Insieme alla droga i carabinieri hanno trovato anche un bilancino di precisione e il materiale utilizzato per il confezionamento. Per un italiano di 62 anni è così scattato l’arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio.

L’intervento

La perquisizione è stata eseguita ieri, giovedì 10 settembre, dai militari della stazione di Manerbio con il supporto del Nucleo cinofili di Bergamo. L’intervento è arrivato al termine di una serie di accertamenti avviati dopo che ai carabinieri erano giunte informazioni su un presunto giro di droga nella zona. I successivi servizi di osservazione hanno concentrato l’attenzione sul 62enne e portato alla decisione di controllare la sua abitazione.

Lo stupefacente, individuato anche grazie all’unità cinofila, è stato sequestrato e sarà sottoposto alle analisi di laboratorio. Al termine degli accertamenti, su disposizione della Procura, l’uomo è stato trattenuto ai domiciliari in attesa del giudizio direttissimo fissato per oggi.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
drogaspacciococainahashisharrestatoManerbio
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...