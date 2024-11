Claudia e il post sulla macchia d'olio un anno prima dell’incidente mortale

Non si spegne il cordoglio intorno alla morte di Claudia Cocchetti, la biker di 32 anni che lo scorso 2 novembre ha perso la vita in un incidente a Barghe. La moto che il suo compagno stava guidando ha perso aderenza con l’asfalto a causa di una macchia d’olio persa poco prima da un’altra motocicletta di passaggio lungo la 237 del Caffaro.

Il mezzo ha sbandato e la giovane che occupava il sellino posteriore della Bmw è caduta, sbattendo contro il guardrail. Per Claudia, originaria della Bergamasca, ma residente a Sarezzo, con il fidanzato, non c’è stato nulla da fare.

Una dinamica drammatica che ha fatto tornare alla mente di una bresciana, Marina Vassalini, utente di Facebook, un episodio esattamente di un anno fa che riguarda Clauda Cocchetti e la sicurezza sulle strade. Il 2 novembre dello scorso anno la figlia della signora Vassalini ebbe un incidente in auto, proprio a causa di una macchia d’olio sull'asfalto. Claudia Cocchetti, punto di riferimento anche su Instagram del gruppo di appassionati «Coste & Furious», la contattò per dare rilievo alla pericolosità di quanto accaduto. Anzi fece di più, per sensibilizzare sul tema della sicurezza ripostò il post della signora nel proprio gruppo.

«Il 2 novembre 2023 alle ore 14 e 19 Claudia Cocchetti mi scriveva quanto sopra – si legge nel post della Vassalini –, mia figlia aveva avuto un incidente in auto a causa di una macchia di olio, abbiamo quindi parlato della pericolosità causata da questo problema. Ieri 2 novembre 2024 circa alle ore 14 Claudia ha perso la vita a Barghe perché la moto del suo compagno è scivolata su una macchia di olio/gasolio... A volte il destino è veramente infame».

Anche in quell’occasione Claudia svolse quell’attività di cura e di condivisione dei pericoli che la strada può riservare. Nessuno avrebbe potuto anche solo immaginare che un anno dopo proprio la 32enne sarebbe rimasta vittima di uno schianto innescato da una perdita di olio.

