Incidente mortale a Barghe, il mondo dei biker piange Claudia

Barbara Fenotti

La 32enne bergamasca in prima linea per la sicurezza: aveva chiesto interventi delle istituzioni sulle Coste. Domani il funerale

2 ' di lettura

Claudia Cocchetti aveva 32 anni - © www.giornaledibrescia.it

Il giorno dopo la tragedia è quello della consapevolezza, che pian piano si fa strada in mezzo al dolore. Ieri alla camera ardente allestita a Endine Gaiano, nella Bergamasca, si sono avvicendate tantissime persone per un ultimo saluto e per stringersi attorno al compagno e alla famiglia di Claudia Cocchetti, la 32enne morta l’altro ieri in un terribile incidente motociclistico. La ragazza e il suo fidanzato stavano facendo ritorno a casa, a Sarezzo, dopo una mattinata passata in compagnia degli