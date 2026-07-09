Compare casa, il Listino dei valori è solo on line: ecco i vantaggi

Il 2026 segna una svolta storica per il Listino dei valori immobiliari. Per la prima volta dalla sua nascita, trentuno anni fa, non sarà più pubblicato in formato cartaceo, ma sarà disponibile esclusivamente in versione digitale grazie a una piattaforma sviluppata dalla società Visionova.
Più flessibile
Da oggi, professionisti, imprese e cittadini potranno acquistare la consultazione attraverso la piattaforma online, progettata per offrire un accesso ancora più puntuale, immediato e flessibile sul mercato immobiliare bresciano. Si potranno comprare singole visure oppure pacchetti della pubblicazione in corso o di quelle storiche. Saranno a disposizione più di 500mila dati raccolti nelle trentuno edizioni e grazie all’utilizzo dell’Intelligenza artificiale la piattaforma li trasforma in informazioni facilmente consultabili.
Mappatura
«La mappatura sarà più dettagliata – spiega Giuseppe Sellini, amministratore delegato di Visionova –. Tra le principali innovazioni c’è la possibilità di fare la ricerca via per via nel Comune di Brescia. La tradizionale suddivisione in 121 macrozone è stata sostituita da una mappatura di circa 2mila vie, piazze, corsi, viali e vicoli. Inserendo l’indirizzo, si può individuare il valore di riferimento dell’immobile d’interesse. In futuro affineremo ulteriormente inserendo anche il numero civico». Tra gli sviluppi programmati, a partire dal 2027, l’introduzione di funzionalità dedicate alle stime immobiliari online.
«Abbiamo già introdotto una metodologia più strutturata per la stima dei valori del residenziale – ricorda Laura Cavalli, presidente del Comitato di Borsa –. Oltre all’area di collocazione, alle strutture e alle finiture, abbiamo aggiunto anche gli impianti».