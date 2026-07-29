Cinema, ciclismo e solidarietà: agosto anima Rodengo Saiano

Perfetto per chi resta in città o per i turisti che scelgono la Franciacorta per le proprie vacanze, agosto a Rodengo Saiano si preannuncia un mese ricchissimo di appuntamenti. Tra proiezioni cinematografiche all’aperto, eventi sportivi di rilievo giovanile e le immancabili feste comunitarie all’insegna della solidarietà e del buon cibo, il comune franciacortino offre una programmazione variegata per tutti i gusti e per ogni età.
Dal cinema allo sport
Per gli amanti del grande schermo, continua la rassegna estiva che accompagna i residenti e i visitatori per tutta la bella stagione. I film in programma spaziano dai successi cinematografici dell’ultima stagione ai film per famiglie, ideali per godersi le fresche serate estive in Franciacorta.
La rassegna – che proseguirà fino al 12 settembre – farà capolino in piazza tutte le settimane di agosto.
Sabato 29 agosto è invece interamente dedicato allo sport giovanile e alle due ruote, con il 24esimo trofeo organizzato da A.s.d. Progetto Ciclismo Rodengo Saiano.
Al Ciclodromo gareggeranno i piccoli talenti del ciclismo locale e regionale in un circuito sicuro e attrezzato. Un’ottima occasione per fare il tifo e vivere l’atmosfera competitiva e sana della Franciacorta.
La festa dei volontari
Ma negli ultimi giorni di agosto la comunità si stringe attorno alle sue associazioni più importanti per uno degli appuntamenti fissi più amati dell’estate.
Così c’è attesa per il tradizionale evento dei Volontari in festa che vede l’impegno di Soccorso Pubblico Franciacorta, Gruppo Alpini, Protezione Civile e Avis di Rodengo Saiano. Tutti insieme ogni anno presentano una grande festa che unisce la solidarietà alla tradizione culinaria bresciana.
Tutte le sere sono attivi stand gastronomici con piatti tipici locali (dai casoncelli alle grigliate), accompagnati da serate musicali con Dj set, concerti live e giochi a premi per famiglie. Non sono ancora stati diffusi dettagli per l’edizione di quest’anno ma a Rodengo Saiano e nel resto della Franciacorta cresce l’attesa per una festa che segna la fine dell’estate.