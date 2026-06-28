Cinema sotto le stelle in Franciacorta: ecco dove vedere i film

Il cinema all’aperto in Franciacorta si conferma un appuntamento imperdibile dell’estate, offrendo proiezioni sotto le stelle in location suggestive che uniscono cultura, comunità e territorio. Cazzago San Martino, Rovato, Erbusco e Castegnato: questi i quattro comuni bresciani che saranno interessati dalla rassegna estiva. Si comincia proprio da Cazzago San Martino, dove il primo luglio verrà proiettato il film per bambini «I Puffi». Il 15 luglio verrà proiettato il film« FolleMente» del regista Paolo Genovese. Mercoledì 29 luglio tocca al film per famiglie «Elio», mentre mercoledì 12 agosto tocca a «La vita da grandi» della regista Greta Scarano. Le proiezioni si tengono nella cornice dell’Anfiteatro Rizzini di via Duomo 2, adiacente alla biblioteca comunale. Gli appuntamenti sono a ingresso libero e iniziano alle ore 21.00.
Il primo luglio si va al cinema sotto le stesse anche a Rovato, con «Ballerina», mentre l’8 luglio tocca a Wicked 2. Il 15 luglio si potrà invece vedere Maracuda e il 22 luglio Buen Camino. Si conclude il mese di luglio con la proiezione di «Tutto quello che non ti ho detto» il 29 del mese (presso l’area esterna dell’oratorio).
L’esperienza
D’altronde l’esperienza del cinema sotto le stelle è un’esperienza che unisce la magia del grande schermo alla bellezza del patrimonio architettonico, offrendo proiezioni intime e comunitarie. Il cinema all’aperto nei borghi non è semplicemente una proiezione cinematografica; è un rito collettivo che tocca le corde più intime della nostalgia e della meraviglia. Quando le luci si spengono, le millenarie mura di pietra smettono di essere solo sfondo e diventano parte integrante del racconto. Il riflesso delle immagini accarezza gli archi gotici, i profili delle chiese e i ciottoli levigati dal tempo, fondendo l’arte della settima arte con l’anima stessa del territorio. Tra profumi di gelsomino e di terra cotta dal sole, le voci dei grandi attori del passato e del presente risuonano nell’eco delle corti storiche.