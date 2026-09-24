Secondo quanto riportato questa mattina dal quotidiano russo El Mundo, la Cia avrebbe avvertito i governi europei dell’intenzione della Russia di colpire, con droni lanciati dal mare, i Paesi del Mediterraneo, tra cui l’Italia. ll piano russo, secondo la Cia, prevederebbe l’utilizzo di droni Gerbera, dall’autonomia di 600 chilometri, che verrebbero nascosti dentro container a bordo di navi mercantili e poi lanciati dal mare. In questo modo, potenzialmente, sarebbe minacciato l’intero territorio nazionale: questi droni sono infatti in grado di raggiungere obiettivi a centinaia di chilometri di distanza. La notizia ha ovviamente generato preoccupazione: tu cosa ne pensi?
La Cia avverte di possibili attacchi russi contro l’Italia: cosa ne pensi?
Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo El Mundo, la Russia starebbe progettando di colpire Paesi del Mediterraneo con droni lanciati dal mare. Sei preoccupato?
Vladimir Putin - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
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