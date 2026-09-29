Chiudono sempre più bar: cosa ne pensate?

ln sei anni la provincia di Brescia ha perso 672 bar. È il dato fotografato dall’Ufficio Economico Confesercenti su dati Infocamere: tra il 2019 e il 2025 in questo settore nel Bresciano si è passati da 3.917 a 3.245 attività (-17,2%). Nella città di Brescia, la contrazione è stata più marcata: si è infatti passati da 898 a 735 imprese (-18,2%). Numeri che, va precisato, non indicano il totale delle singole chiusure avvenute tra il 2019 e il 2025, ma la variazione netta delle imprese nei sei anni considerati.
Secondo lo studio di Confesercenti, sui bar peserebbero gli aumentati costi dell’energia e delle materie prime, quelli degli affitti e del lavoro. Spese che costringerebbero molti locali a chiudere per le difficoltà di gestione. Si tratta di una perdita per il tessuto economico, ma anche di spazi di socialità. Tu cosa ne pensi?