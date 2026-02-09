Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaBassa

A Chiari telecamere private in rete: il piano per la sicurezza

Daniele Piacentini
Il sindaco Zotti vuole vagliare la possibilità di integrare così i 90 dispositivi pubblici. «Siamo pronti a investire, a partire dalle telecamere per la lettura delle targhe
Polizia Locale di Chiari - © www.giornaledibrescia.it
Polizia Locale di Chiari - © www.giornaledibrescia.it
AA

Telecamere – pubbliche e private – in rete per migliorare la sicurezza. È il progetto allo studio dell’Amministrazione comunale di Chiari: «Un protocollo – spiega il sindaco Gabriele Zotti – per mappare le telecamere private, su base volontaria e nel rispetto delle normative, per capire quali punti della città è possibile coprire con l’aiuto dei cittadini».

Come si fa

L’obiettivo è creare un sistema utilizzabile dalle Forze dell’ordine a supporto della novantina di «occhi pubblici» oggi presenti. Su questo fronte, Zotti aggiunge: «Molte di queste telecamere sono obsolete rendendo, quindi, non facile l’identificazione immediata e precisa di chi si ritiene abbia commesso un illecito. In questo anno e mezzo abbiamo già messo mano all’infrastruttura che archivia e trasmette le immagini, un passaggio fondamentale.

Ora siamo pronti a investire, a partire dalle telecamere per la lettura delle targhe; l’obiettivo è coprire tutti i varchi d’ingresso e uscita da Chiari, per avere contezza di chi si muove per la città».

In aula

Il tema sicurezza è al vaglio anche delle opposizioni che vogliono portare in Consiglio la destinazione dall’aumento dell’Irpef comunale per il potenziamento della Polizia Locale. A fine 2024, la maggioranza aveva spiegato che poco meno di 200mila euro dell’aumento sarebbe andato in questa direzione, aggiungendo che nel 2025 l’obiettivo era andare a rafforzare l’organico, rispetto alle dieci unità precedenti, a disposizione del comandante Aniello Amatruda.

«Quello che vogliamo sapere – spiega Marco Salogni, capogruppo del Comitato civico – è quante e quali risorse siano state effettivamente spese in tal senso, se ci siano state assunzioni o investimenti. L’obiettivo è capire se vi siano scostamenti rispetto a quanto annunciato in Consiglio e, in caso affermativo, le motivazioni».

Sul fronte potenziamento dell’organico, Zotti spiega che «È già avvenuta l’assunzione di tre unità di Polizia locale, oltre a essere intervenuti sul parco mezzi e portato da una a due le unità di ausiliari del traffico». L’ultima parola, comunque, sarà quella del Consiglio comunale.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
nuove telecameresicurezzaPolizia LocaleChiari
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario