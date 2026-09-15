Chiari, ruba una bici da un cortile ma viene arrestato dai Carabinieri

Si è introdotto nel cortile di un’abitazione a Chiari per rubare una bicicletta, ma non è passato inosservato. I rumori hanno allarmato un vicino di casa, che ha allertato il 112 e consentito ai Carabinieri di arrestare il ladro, un 29enne di origini tunisine.
La dinamica
Il malvivente è entrato in azione questa notte, intorno alle 3.30, prendendo di mira una delle villette di via Po. Dopo aver scavalcato il perimetro della proprietà, si è introdotto nel cortile e ha rubato una Mountain Bike, per poi darsi alla fuga. Non è andato lontano: è stato infatti intercettato e bloccato poco dopo dalle pattuglie dei Carabinieri della Stazione di Rudiano e della Sezione Radiomobile di Chiari, intervenute dopo la segnalazione di un residente della zona, che aveva sentito dei rumori sospetti proveniente dal giardino del vicino.
Il 29enne, senza fissa dimora e con precedenti di polizia, è stato quindi arrestato in flagranza di reato per furto in abitazione. È stato condotto nelle camere di sicurezza, in attesa del rito direttissimo previsto per questa mattina.