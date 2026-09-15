Chiari, ruba una bici da un cortile ma viene arrestato dai Carabinieri

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

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Il malvivente è entrato in azione questa notte, intorno alle 3.30, prendendo di mira una delle villette di via Po. II rumori hanno allarmato un abitante della zona, che ha chiamato il 112

I grandi casi della cronaca nera e giudiziaria che hanno varcato i confini della provincia e sono diventati casi nazionali