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Chiari, ruba una bici da un cortile ma viene arrestato dai Carabinieri

Il malvivente è entrato in azione questa notte, intorno alle 3.30, prendendo di mira una delle villette di via Po. II rumori hanno allarmato un abitante della zona, che ha chiamato il 112
Emma Crescenti
La bicicletta recuperata dai Carabinieri
La bicicletta recuperata dai Carabinieri

Si è introdotto nel cortile di un’abitazione a Chiari per rubare una bicicletta, ma non è passato inosservato. I rumori hanno allarmato un vicino di casa, che ha allertato il 112 e consentito ai Carabinieri di arrestare il ladro, un 29enne di origini tunisine.

La dinamica

Il malvivente è entrato in azione questa notte, intorno alle 3.30, prendendo di mira una delle villette di via Po. Dopo aver scavalcato il perimetro della proprietà, si è introdotto nel cortile e ha rubato una Mountain Bike, per poi darsi alla fuga. Non è andato lontano: è stato infatti intercettato e bloccato poco dopo dalle pattuglie dei Carabinieri della Stazione di Rudiano e della Sezione Radiomobile di Chiari, intervenute dopo la segnalazione di un residente della zona, che aveva sentito dei rumori sospetti proveniente dal giardino del vicino.

Il 29enne, senza fissa dimora e con precedenti di polizia, è stato quindi arrestato in flagranza di reato per furto in abitazione. È stato condotto nelle camere di sicurezza, in attesa del rito direttissimo previsto per questa mattina.

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furto di biciclettaCarabinieriChari
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