Chiari, open day in aula e in ospedale: dove nascono gli infermieri

Asst Franciacorta e Università degli studenti di Brescia incontrano i giovani dell’Ovest Bresciano . Obiettivo: conoscere da vicino l’attività quotidiana degli infermieri e cercare nuove figure professionali del domani.

Oggi pomeriggio , martedì 12 maggio, in occasione della Giornata internazionale dell’infermiere , le due istituzioni uniscono le forze per una giornata a porte aperte , che sarà ospitata da Asst Franciacorta nella sede di piazza Martiri della Libertà, 22, nel centro storico di Chiari. L’appuntamento è dalle 14.30 .

A chi è rivolto

I giovani in età da scuola superiore e in procinto di scegliere se e in quale indirizzo proseguire gli studi universitari potranno assistere a una vera lezione, con i docenti del corso di laurea in infermieristica. A seguire sono in calendario diversi laboratori didattici, teorici e pratici, e un tour guidato dell’ospedale di Chiari, per conoscere da vicino i vari reparti e i molti ruoli ricoperti da chi opera nell’ambito infermieristico. Per partecipare, gratuitamente, è possibile chiamare il numero telefonico 030.7103052 o scrivere una mail a corso.laurea.infermieristica@asst-franciacorta.it.

L’obiettivo

L’intento è da un lato quello di fare conoscere, ai giovani, l’importanza del lavoro infermieristico e, dall’altro, invogliare ragazze e ragazzi a considerare di intraprendere un percorso di studi finalizzato a diventare infermieri; una professione, oggi, particolarmente ricercata nel mondo sociosanitario.

In questo, Chiari è sicuramente un’eccellenza, avendo da poche settimane celebrato i primi 25 anni di formazione infermieristica. Nell’occasione, il rettore di UniBs, Francesco Castelli, aveva voluto ribadire l’importanza «della sede di Chiari, che continua ad alimentare la rete regionale dell’assistenza, in collaborazione con Asst Franciacorta». Parole rimarcate dal dg clarense, Alessandra Bruschi, per la quale «il futuro della formazione infermieristica passa dall’integrazione tra Università e sistema sanitario. Chiari è un modello che genera valore per il territorio e per i servizi. È necessario continuare a investire in questa direzione, in una logica di miglioramento continuo e restituzione delle competenze alla comunità».

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In questi 25 anni il percorso ha contribuito alla crescita del territorio: ogni anno a Chiari arrivano, in media, 110 studenti, da cui a oggi esce il 39% di tutti gli infermieri in servizio dentro Asst Franciacorta.