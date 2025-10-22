Medici e infermieri in aumento, ma restano squilibri e preoccupazioni

Bettoncelli: «Carenze in alcune specialità, servono incentivi». Cresce la libera professione, mancano oltre mille infermieri

5 ' di lettura

Medici in ospedale - © www.giornaledibrescia.it

Con la popolazione che invecchia, i malati cronici in aumento, la domanda di salute in crescita e un sistema sanitario in via di riorganizzazione per avvicinarsi al cittadino – superando il modello ospedalocentrico –, le risorse umane in sanità diventano sempre più cruciali. Ecco perché, sebbene negli ultimi 10 anni il numero di medici e infermieri sia cresciuto, guardando al futuro preoccupano – e generano interrogativi – le borse vacanti di molte specialità fondamentali (come la medicina d’urg