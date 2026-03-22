Chiari, addio a don Eugenio Riva, direttore dell’Istituto salesiano

Morto a Chiari don Eugenio Riva, direttore dell'Istituto salesiano di Chiari. Ammalato da tempo, don Riva aveva 75 anni. «Cari fratelli e sorelle – scrive la famiglia salesiana in un comunicato –, con profonda tristezza annunciamo la morte di don Eugenio Riva, direttore dell’Istituto Salesiano San Bernardino di Chiari. Celebriamo nella fede il suo ritorno alla Casa del Padre, dove può finalmente godere della pace eterna. Con consapevolezza e serenità, don Eugenio completa così il suo pellegrinaggio terreno e noi lo affidiamo alla misericordia del Signore».

Il ricordo

Anche il Comune, con il sindaco Gabriele Zotti, esprime «profondo dolore per la perdita di don Eugenio Riva, punto di riferimento educativo e umano per generazioni di giovani. Don Eugenio ha guidato "Samber" con dedizione incrollabile, lasciando un segno indelebile proprio nel cammino verso lo storico traguardo del centenario salesiano» che cade in questi mesi. «​Il sindaco e l’Amministrazione si stringono con affetto alla Congregazione Salesiana, alla comunità educativa e ai familiari, ricordando con gratitudine un uomo che ha speso la sua vita per il bene dei nostri ragazzi. Grazie, don Eugenio, per il tuo instancabile servizio alla nostra comunità».

L’ultimo saluto

La camera ardente sarà allestita nella chiesa di San Bernardino dell’Istituto Salesiano in Via Palazzolo 1 a Chiari a partire dalle ore 15 di domenica 22 marzo. La veglia si svolgerà lunedì 23 marzo alle ore 20.45. I funerali saranno celebrati dal rettor maggiore don Fabio Attard e avranno luogo martedì 24 marzo alle ore 14.00 nel palazzetto don Elia Comini dell’Istituto Salesiano.