Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaBassa

Chiari, addio a don Eugenio Riva, direttore dell’Istituto salesiano

Daniele Piacentini
Aveva 75 anni e dirigeva il San Bernardino: «Un uomo che ha speso la sua vita per il bene dei nostri ragazzi», ha scritto il sindaco
Don Eugenio Riva
Don Eugenio Riva
AA

Morto a Chiari don Eugenio Riva, direttore dell'Istituto salesiano di Chiari. Ammalato da tempo, don Riva aveva 75 anni. «Cari fratelli e sorelle – scrive la famiglia salesiana in un comunicato –, con profonda tristezza annunciamo la morte di don Eugenio Riva, direttore dell’Istituto Salesiano San Bernardino di Chiari. Celebriamo nella fede il suo ritorno alla Casa del Padre, dove può finalmente godere della pace eterna. Con consapevolezza e serenità, don Eugenio completa così il suo pellegrinaggio terreno e noi lo affidiamo alla misericordia del Signore».

Il ricordo

Anche il Comune, con il sindaco Gabriele Zotti, esprime «profondo dolore per la perdita di don Eugenio Riva, punto di riferimento educativo e umano per generazioni di giovani. Don Eugenio ha guidato "Samber" con dedizione incrollabile, lasciando un segno indelebile proprio nel cammino verso lo storico traguardo del centenario salesiano» che cade in questi mesi. «​Il sindaco e l’Amministrazione si stringono con affetto alla Congregazione Salesiana, alla comunità educativa e ai familiari, ricordando con gratitudine un uomo che ha speso la sua vita per il bene dei nostri ragazzi. Grazie, don Eugenio, per il tuo instancabile servizio alla nostra comunità».

L’ultimo saluto

La camera ardente sarà allestita nella chiesa di San Bernardino dell’Istituto Salesiano in Via Palazzolo 1 a Chiari a partire dalle ore 15 di domenica 22 marzo. La veglia si svolgerà lunedì 23 marzo alle ore 20.45. I funerali saranno celebrati dal rettor maggiore don Fabio Attard e avranno luogo martedì 24 marzo alle ore 14.00 nel palazzetto don Elia Comini dell’Istituto Salesiano.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
salesianidon Eugenio RivaChiari
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario