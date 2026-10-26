Chiari, entro Natale via la copertura in fibrocemento all’asilo Capretti

Lavori in visita per la scuola per l’infanzia Capretti, in località Santellone a Chiari. Il Comune ha deciso di rendere «prioritario» l’intervento per la rimozione del fibrocemento, contenente amianto, dal tetto dell’asilo. Il costo preventivato è di 55mila euro.
I fondi
«La situazione del tetto – spiega il sindaco, Gabriele Zotti – è nota da decenni. La scuola ha tutte le condizioni, normative e sanitarie, per ospitare gli alunni. La novità è che l’Amministrazione ha deciso di risolvere, una volta per tutte, la situazione. Abbiamo presentato domanda ad alcuni bandi sovracomunali che consentono di intervenire sulla rimozione del fibrocemento su edifici pubblici. Speriamo di ottenere i fondi necessari. Così non dovesse essere, sarà però il Comune di Chiari a mettere i finanziamenti, già allocati per prudenza».
L’intervento di rimozione del fibrocemento avverrà durante le vacanze natalizie, per non intralciare la normale attività didattica nello stabile di via Pontoglio 102, parte dell’istituto comprensivo Città di Chiari.