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Chiari, scontro sul rendiconto: il sindaco frena, l’opposizione attacca

In aula a dividere è la gestione dell’avanzo libero. Vizzardi: «Manca l’attenzione alle famiglie»
Daniele Piacentini
Il municipio di Chiari - © www.giornaledibrescia.it
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