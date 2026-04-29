Chiari, scontro sul rendiconto: il sindaco frena, l’opposizione attacca
In aula a dividere è la gestione dell’avanzo libero. Vizzardi: «Manca l’attenzione alle famiglie»
Daniele Piacentini
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