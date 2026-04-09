Chiari, scontro sul teatro Sant’Orsola: cantiere fermo e polemiche

Tre anni esatti, a Chiari, di lavori per il rifacimento dell’ex cinema (e ora teatro) Sant’Orsola, nel pieno centro della cittadina. In vicolo Pace, però, la fine dell’intervento ancora non si vede. C’è, invece, un nuovo botta e risposta tra chi l’opera l’ha pensata e voluta – l’ex Amministrazione del sindaco Massimo Vizzardi, ora all’opposizione – e chi si è insediato dopo il voto di metà 2024, ossia l’ex opposizione, e ora maggioranza di centrodestra, guidata dal sindaco Gabriele Zotti.

L’accusa

A togliere il Sant’Orsola dall’oblio degli ultimi mesi è stata la visita compiuta dai consiglieri d’opposizione Domenico Codoni, Chiara Facchetti e Massimo Vizzardi dentro il cantiere.

Un’elaborazione grafica dell’esterno del futuro teatro Sant’Orsola

«Alcune opere non eseguite correttamente – spiegano i tre consiglieri di Chiari Capitale e Chiari Virtuosa – hanno determinato una battuta d’arresto dei lavori, peraltro già in ritardo. Si è oggi in attesa che i problemi vengano risolti per la ripresa del cantiere. Sulle tempistiche di fine lavori non ci si può sbilanciare; sulla gestione del teatro, nemmeno. Purtroppo queste non sono le novità che tutti stavamo aspettando. Il teatro cinema Sant’Orsola è un’opera lasciata in eredità dall’Amministrazione Vizzardi. Tutto già finanziato e già progettato e solo da portare a termine. Eppure leggiamo battute e scarichi di responsabilità. Chiari merita serietà, rispetto e un’Amministrazione all’altezza».

La replica

Diametralmente opposta la lettura dell’attuale sindaco, che tuttavia annuncia una data. «Siamo impegnati a consegnare il Sant’Orsola alla città entro l’anno. Bisogna però essere chiari: stiamo cercando di portare a termine un’opera voluta da un’altra Amministrazione e per la quale i clarensi hanno già dato tanto in termini economici. Per questo non siamo intervenuti sul merito, essendo un cantiere già in corso, ma abbiamo contestato la consegna dei lavori a causa di infiltrazioni d’acqua. Ora chi ha vinto gli appalti sta lavorando per consegnare l’opera completa e a reale disposizione della cittadinanza. L’unico cambiamento che abbiamo apportato, e che rivendichiamo, è l’azzeramento della convenzione che proprio al termine dell’ultima campagna elettorale era stata firmata dall’ex Amministrazione per la gestione dello spazio». Si tratta di una cooperativa bresciana.

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«Perché hanno assegnato un immobile quando non era pronto? – replica il sindaco Gabriele Zotti –. Con più esperienza e prudenza di chi ci ha preceduto, noi abbiamo ritenuto di evitare di spendere soldi con una convenzione a cantiere ancora in corso. Questo, per noi, vuol dire serietà».