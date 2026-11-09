Chiari, adesivi offensivi contro il sindaco Gabriele Zotti

Sicurezza, allarmi veri (o presunti) e passeggiate per una «Chiari sicura» organizzate con la collaborazione dell’Amministrazione comunale. L’onda lunga del 20 ottobre, con il forte dispiegamento di forze dell’ordine nella cittadina dell’Ovest Bresciano per presunte iniziative di piazza – sulla scorta di quanto accaduto in piazza Duomo a Milano – poi non verificatesi continua ad aleggiare tra piazza Zanardelli e i vicoli del centro storico.
Il sindaco, Gabriele Zotti, ha pubblicato l’immagine di adesivi ritrovati in alcuni punti di Chiari con il viso del primo cittadino e la scritta «Gabriele pane e fiele», assieme ad alcune scritte, vergate sulle comunicazioni affisse per il Consiglio comunale, con scritte in arabo. Alle immagini Zotti ha aggiunto alcune considerazioni personali: «Tra cammelli e beduini ci deve essere un’alleanza. Attaccare adesivi offensivi e scritte insulse? Azioni compiute da mani vigliacche. Forza Chiari, andiamo avanti insieme, non mi faccio intimorire». A Zotti è arrivata la solidarietà delle forze politiche di centrodestra che sostengono l’Amministrazione dal 2024.
Botta e risposta
Il riferimento ai «cammelli» è stato però letto, nella politica clarense, come un possibile riferimento a Chiari Virtuosa, gruppo di opposizione che da anni utilizza l’immagine dell’animale per diverse iniziative di comunicazione politica.
Cristian Vezzoli, il coordinatore di Chiari Virtuosa, è così intervenuto pubblicamente per dichiarare «con assoluta fermezza la nostra totale estraneità ai fatti. Non condividiamo le offese personali e respingiamo ogni tentativo di associare la nostra attività politica a iniziative anonime. Chiediamo al sindaco Zotti di spiegare pubblicamente su quali elementi si fondi questo accostamento. Da oltre dieci anni comunichiamo mettendoci nome e faccia. Evocare il nostro simbolo non basta ad attribuirci iniziative alle quali siamo totalmente estranei».
La marcia pacifica
Dai comunicati stampa e dai post social la vicenda si sposterà, a breve, anche nelle piazze. Giovedì, alle 20.30, dal Municipio partirà la «Marcia pacifica Chiari sicura, a sostegno della sicurezza del territorio e dei cittadini». La passeggiata è organizzata dai consiglieri di maggioranza Marco Montini (Fdi) e Romina Viola (civica Siamo Chiari), che invitano i partecipanti a «indossare una t-shirt bianca sopra gli abiti; camminiamo insieme per esserci». All’iniziativa di piazza ha già assicurato la propria presenza il sindaco Zotti.