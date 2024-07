Chi è Antonella, compagna di vita e di latitanza di Giacomo Bozzoli

«Un padre amorevole. Un compagno super affettuoso». Così Antonella, compagna di vita e di latitanza di Giacomo Bozzoli, descriveva a processo il 39enne condannato all’ergastolo per l’omicidio dello zio Mario.

Quarantadue anni alla fine del prossimo settembre, Antonella sta con il nipote di Marcheno dal 2012. I due andarono a convivere pochi mesi dopo essersi conosciuti: prima in un appartamentino in città, poi proprio a Marcheno, infine a Soiano del Lago, nella villa che hanno lasciato una decina di giorni fa e perquisita ieri in tarda serata dai carabinieri.

Nel luglio del 2015, tre mesi prima dell’omicidio, la donna ha dato alla luce l’unico figlio di Giacomo Bozzoli. I due non si sono mai sposati. Lei, erede di diverse generazioni di galleristi, collabora con il padre Daniele alla galleria d’arte in città.

Nel corso della sua deposizione, il 19 gennaio del 2022, la donna fece piangere Giacomo Bozzoli. Le lacrime rigarono il volto dell’uomo quando lei, rispondendo alle domande dell’avvocato Luigi Frattini raccontò di come le era cambiata la vita dopo l’omicidio dello zio e con l’inizio delle indagini a carico del compagno. «In questi anni ci hanno vessato in tutti i modi possibili e immaginabili – raccontò –. Ho sofferto anche di attacchi di panico, per i quali ho dovuto smettere di allattare. Avevo sempre addosso qualcuno che mi seguiva. Avevo sempre i carabinieri, la Procura al seguito. Anche quando andavo a farmi i capelli. C’era sempre qualcuno fuori a controllare».