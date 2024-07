Omicidio Bozzoli, perquisizione dei carabinieri nella villa di Giacomo

Per gli inquirenti il 39enne è all’estero ma non è stato localizzato. Nella casa di Soiano forze dell’ordine in cerca di indizi

La perquisizione a casa di Bozzoli, dall'inizio alla fine

Si sono presentati a casa di Giacomo Bozzoli e della moglie loro attorno alle 18 di lunedì, per notificargli la condanna definitiva all’ergastolo. Sono tornati anche martedì. Nelle ultime 48 ore, in via San Carlo 65 a Soiano del Lago, nella villa nella quale il 39enne vive (o viveva) con la compagna Antonella e il figlio di nove anni, i carabinieri hanno sostato a lungo. Sono rimasti però sempre fuori dal cancello della villa di famiglia. Giacomo Bozzoli in tribunale - © www.giornaledibrescia.it