Ceto, arrestato per spaccio un 74enne ai domiciliari

Un uomo di 74 anni è stato arrestato ieri dai carabinieri della compagnia di Breno per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo si trovava già ai domiciliari. Durante un controllo dei militari, il 74enne ha cercato di liberarsi di un pacchetto contenente circa 93 grammi di cocaina. In casa i carabinieri gli hanno trovato e sequestrato 1.135 euro in contanti. L'uomo è stato portato nel carcere di Canton Mombello a Brescia.
I controlli
L’arresto è uno degli esiti dei controlli straordinari eseguiti tra il 30 e 31 ottobre dai carabinieri di Breno anche i comuni di Pisogne, Pian Camuno, Capo di Ponte e Cedegolo. Durante i controlli stradali sono state ritirate cinque patenti per guida in stato di ebbrezza, identificate 150 persone e sottoposti ad accertamento 79 veicoli. A Pisogne un uomo è stato denunciato a piede libero per porto abusivo di armi: i militari lo hanno trovato in possesso di un coltello con una lama da 6,5 centimetri.
Nel complesso durante i controlli i carabinieri hanno sequestrato oltre 164 grammi di droga, di cui 95,2 grammi di cocaina e 69,3 grammi di hashish. Oltre all'arresto in del 74enne, due persone sono state deferite in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio e altre per uso personale di sostanze stupefacenti.