Dimezzati i giorni di apertura del Centro prelievi e il Comune di Salò scrive ad Asst Garda: «Ripristinare i sei giorni alla settimana. La riduzione non è adeguata alle esigenze del territorio e crea disagi alle persone fragili». La richiesta dell’Amministrazione comunale è arrivata attraverso una lettera firmata dal sindaco Francesco Cagnini, dall’assessora ai Servizi sociali Marcella Merigo e dal capogruppo di maggioranza Tiberio Evoli. Al centro della presa di posizione c’è la recente riduzione delle giornate di apertura del servizio, passate da sei a tre alla settimana.
La presa di posizione
Una scelta che l’Amministrazione ritiene difficile da giustificare, considerando che il Centro prelievi serve un’utenza numerosa, non soltanto salodiana, ma proveniente da un ampio comprensorio. Per accedere al servizio, inoltre, è spesso necessario attendere a lungo e affrontare code. La riorganizzazione, secondo il Comune, non risponderebbe quindi alle esigenze del territorio.
Nella lettera ad Asst, l’Amministrazione sottolinea il ruolo di Salò come punto di riferimento sanitario anche per i residenti dei Comuni limitrofi: «Un punto prelievi pubblico disponibile soltanto tre giorni alla settimana – si legge nella comunicazione – risulta insufficiente rispetto a questa funzione e rischia di generare disagi nell’accesso alle prestazioni, soprattutto per le persone anziane, per chi vive condizioni di fragilità e per quanti necessitano di controlli periodici».
La richiesta
Da qui la richiesta di ripristinare già nell’attuale sede, quella del vecchio ospedale, l’organizzazione precedente, con sei giornate di apertura settimanale. L’Amministrazione guarda anche al prossimo trasferimento del servizio nel nuovo Polo socio-sanitario di Cunettone, la cui realizzazione è alle battute finali.
«Auspichiamo che la nuova struttura possa rappresentare un’occasione di rafforzamento dei servizi territoriali e che venga mantenuta la precedente disponibilità del punto prelievi. Sarebbe infatti difficile comprendere una scelta che consolidasse una riduzione così significativa proprio in occasione dell’avvio di una struttura destinata a potenziare i servizi sanitari a disposizione della comunità».
La richiesta del Comune ad Asst Garda è dunque duplice: «Confidiamo nella sensibilità di Asst Garda affinché si possa procedere al ripristino delle sei giornate di apertura già nell’attuale sede e affinché tale organizzazione venga garantita anche nel nuovo Polo socio-sanitario, nell’interesse dei cittadini di Salò e dell’intero territorio che fa riferimento alla nostra città».