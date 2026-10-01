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A Cellatica ha inaugurato il nuovo Lidl

L'apertura porta a 27 i punti vendita dell’insegna tra Brescia città e provincia e ha comportato l'assunzione di 17 persone
Il nuovo Lidl a Cellatica
Il nuovo Lidl a Cellatica

Cellatica ha il suo primo supermercato: Lidl Italia ha inaugurato oggi il nuovo punto vendita di via Caporalino 25. L'apertura porta a 27 i punti vendita Lidl tra Brescia città e provincia e ha comportato l'assunzione di 17 persone.

Il nuovo negozio ha un'area vendita di circa 1.500 metri quadrati ed è stato realizzato dove un tempo sorgeva la storica Cooperativa Vitivinicola di via Caporalino, sostituendone la precedente struttura.

Fotovoltaico e 120 posti auto

L'edificio è classificato in classe energetica A3 ed è dotato di un impianto fotovoltaico da 116 kWp. Lidl dichiara inoltre di utilizzare esclusivamente energia elettrica coperta da Garanzie di Origine che ne attestano la provenienza da fonti rinnovabili.

All'esterno è stato realizzato un parcheggio con 120 posti auto, dove sono presenti anche colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Il supermercato comprende i reparti dedicati a ortofrutta e panetteria, oltre alle proposte alimentari e non alimentari della catena.

Gli orari

Il nuovo Lidl di Cellatica sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 8 alle 21, mentre la domenica l'orario sarà dalle 8 alle 20.30.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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