A Cellatica ha inaugurato il nuovo Lidl

Cellatica ha il suo primo supermercato: Lidl Italia ha inaugurato oggi il nuovo punto vendita di via Caporalino 25. L'apertura porta a 27 i punti vendita Lidl tra Brescia città e provincia e ha comportato l'assunzione di 17 persone.
Il nuovo negozio ha un'area vendita di circa 1.500 metri quadrati ed è stato realizzato dove un tempo sorgeva la storica Cooperativa Vitivinicola di via Caporalino, sostituendone la precedente struttura.
Fotovoltaico e 120 posti auto
L'edificio è classificato in classe energetica A3 ed è dotato di un impianto fotovoltaico da 116 kWp. Lidl dichiara inoltre di utilizzare esclusivamente energia elettrica coperta da Garanzie di Origine che ne attestano la provenienza da fonti rinnovabili.
All'esterno è stato realizzato un parcheggio con 120 posti auto, dove sono presenti anche colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.
Il supermercato comprende i reparti dedicati a ortofrutta e panetteria, oltre alle proposte alimentari e non alimentari della catena.
Gli orari
Il nuovo Lidl di Cellatica sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 8 alle 21, mentre la domenica l'orario sarà dalle 8 alle 20.30.