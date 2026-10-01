A Cellatica ha inaugurato il nuovo Lidl

L'apertura porta a 27 i punti vendita dell’insegna tra Brescia città e provincia e ha comportato l'assunzione di 17 persone

01 ottobre 2026 1 ' di lettura

Il nuovo Lidl a Cellatica Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti LidlsupermercatoCellatica Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...