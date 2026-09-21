Cazzago, inaugurata la ciclabile di via Bonfadina: opera da 455mila euro

Una ciclabile per muoversi in tutta sicurezza lungo via Bonfadina. È stato inaugurato ieri mattina il primo tratto della pista ciclabile della via, un collegamento da circa un chilometro che mette ora in sicurezza la Sp 51 e unisce il centro abitato alla zona industriale, creando un raccordo diretto con la rete ciclopedonale della Franciacorta. L’intervento, dal costo di 455mila euro, è figlio di un investimento della Provincia di Brescia e del Comune di Cazzago San Martino.
Sicurezza
L’inaugurazione avviene nella Settimana europea della mobilità, promossa dalla Commissione Europea per sensibilizzare cittadini e amministrazioni sugli spostamenti sostenibili e dedicata quest’anno al tema delle connessioni sicure e accessibili: in questo quadro, il nuovo tratto ciclabile di via Bonfadina rappresenta un intervento operativo per migliorare la sicurezza e la continuità dei percorsi tra centro abitato, zona industriale e rete ciclopedonale della Franciacorta.
«L’obiettivo è ridurre i punti critici lungo la provinciale e rendere più sicuri gli spostamenti quotidiani, in particolare quelli casa-scuola e casa-lavoro, in un’area dove pedoni, ciclisti e traffico veicolare convivono ogni giorno - spiega il consigliere provinciale Paolo Fontana, che ha proseguito il lavoro del collega Massimo Vizzardi, anch’esso presente all’inaugurazione -. Per rendere questa rete più coerente, la Provincia ha creato un ufficio proprio dedicato alla mobilità ciclabile e un Osservatorio provinciale che riunisce Comuni, categorie economiche e università».
L’opera
Via Bonfadina rientra in questo quadro: un tratto breve, ma strategico, perché collega centro abitato, zona industriale e rete ciclabile della Franciacorta. Uno dei punti dove la mobilità quotidiana incontra la mobilità turistica, e dove una pista ciclabile può davvero cambiare la qualità degli spostamenti. Un punto di collegamento che verrà arricchito nei prossimi anni continuando in direzione Bertola (area dove si incrociano le direttrici che conducono a Pedrocca, Rovato e Ospitaletto).
«Questo è un ulteriore passo verso una mobilità più sicura e sostenibile – aggiunge il sindaco di Cazzago Fabrizio Scuri -. Ringrazio la Provincia per il cofinanziamento e, insieme, desidero esprimere un sentito grazie in primis all'Ufficio Tecnico del Comune, a tutti i professionisti, i tecnici, le imprese e le maestranze che, con competenze diverse, hanno lavorato con impegno per la realizzazione di quest'opera. Questa non è la conclusione: il nostro obiettivo nei prossimi anni è proseguire».