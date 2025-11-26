Con la maxi multa al cavatore, Montirone rifà il Centro sportivo

Gianantonio Frosio

Il Comune si porta a casa un’importante cifra con cui sarà riqualificato il Centro sportivo: l’azienda multata è la Inertis, che gestisce la cava di Cascina Betulla e che ha estratto più ghiaia del consentito

2 ' di lettura

Estratti 75.693 metri cubi di ghiaia in più del consentito - © www.giornaledibrescia.it

Ha cavato più ghiaia del consentito: per questo si è visto comminare una maxi multa da 1,2 milioni di euro. Ma la sanzione si trasformerà in qualcosa di utile per il paese visto che i soldi verranno utilizzati per riqualificare il Centro sportivo comunale. Inertis, la srl che gestisce la cava di Cascina Betulla, si è vista recapitare dal Comune un verbale piuttosto salato, frutto dell’applicazione della massima sanzione consentita: 16 euro al metro cubo. Regione Lombardia, Nucleo carabinieri for