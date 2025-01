Cava Inertis, monta la polemica sui controlli fatti dal Comune

Gianantonio Frosio

L’opposizione: «I soldi non valgono il danno ambientale». Il sindaco di Montirone: «Leggete meglio le carte»

La cava della Inertis - © www.giornaledibrescia.it

Anno nuovo, polemica vecchia, sempre più dura. Alle opposizioni che insistono sulle violazioni rilevate alla cava Inertis («I soldi delle sanzioni non ripagano il danno ambientale»), l’amministrazione risponde per le rime: «Non sapete leggere le carte». «Il sindaco rassicura - dice Marco Maffolini della Civica Viviamo Montirone -, ma la situazione non è sotto controllo. Le difformità evidenziate al bacino di estrazione sono le stesse indicate a fine 2023. All’epoca si ritennero esaustivi i chiar