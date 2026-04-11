Casto, gridano «aiuto» ma è uno scherzo: ora rischiano la denuncia

Chissà se hanno mai letto la favola di Esopo sul pastorello che gridava «Al lupo! Al lupo!» i quattro ragazzi, due coppie fra i 25 e i 30 anni, che oggi pomeriggio hanno creato non poche apprensioni al Parco avventura delle Fucine di Casto. Apprensioni e consistenti spese.

Le ripetute grida «Aiuto! Aiuto!», infatti, hanno provocato numerose chiamate al 112 ed è partita in codice rosso la macchina delle emergenze: subito una decina di esperti rocciatori che fanno parte del personale volontario che si occupa del parco, poi gli uomini del Soccorso alpino della Valle Sabbia e i Vigili del Fuoco da Salò, mentre Areu faceva convergere in zona l’eliambulanza da Bergamo ed i volontari dell’ambulanza da Vestone.

Le ricerche

Per più di un’ora i soccorritori hanno cercato di individuare l’origine delle grida, percorrendo sentieri, forre, ponti tibetani e ferrate, mentre il mezzo aereo provava ad osservare dall’alto. Tutto inutile. Alla fine quattro ragazzi sono stati visti allontanarsi dalla zona delle operazioni e quando i soccorritori hanno provato ad interpellarli per avere delle informazioni utili questi hanno provato a scappare. Erano stati loro: quattro «pastorelli» senza il lupo.

Sono stati identificati dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile salodiano ed è probabile che a loro carico scatti la denuncia per il reato di procurato allarme. «Quando abbiamo capito che era solo uno scherzo da una parte ci siamo sentiti sollevati, perché nessuno si era fatto male – ci ha detto Santo, coordinatore del Parco delle Fucine –. Dall’altra non nascondo che è salita forte la rabbia. Spero almeno che si rendano conto di cosa hanno combinato».