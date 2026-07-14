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Scritta sul muro della sede Pd, Castelletti: «Clima di intolleranza in città»

La sindaca è andata a esprimere solidarietà al circolo cittadino del Partito democratico: «La violenza sta montando in tutta Italia»
Salvatore Montillo

Salvatore Montillo

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Laura Castelletti, Roberto Rossini e Roberto Cammarata davanti alla sede del Pd alla Pallata

«Respingiamo con forza questa provocazione, raffinata nelle sue modalità». Così la sindaca Laura Castelletti, intervenuta davanti alla sede cittadina del Partito democratico, dove è comparsa la scritta «10.12», l’ora dell’esplosione della bomba in piazza Loggia il 28 maggio 1974, posizionata proprio sopra un cestino dei rifiuti, chiaro richiamo al contenitore dove fu posizionato l’ordigno che uccise otto persone e ne ferì un centinaio.

Alla conferenza stampa, convocata alle 12.30, hanno partecipato anche il segretario cittadino del Pd Roberto Cammarata e il presidente del Consiglio comunale Roberto Rossini. Castelletti ha parlato di un gesto inserito in «un clima di intolleranza e violenza che sta montando in città e nel Paese», invitando a tenere alta l’attenzione. Rossini ha definito la scritta un messaggio «minaccioso e inaccettabile», chiedendo a tutte le forze democratiche di respingerlo con fermezza.

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