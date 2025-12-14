Giornale di Brescia
Da settembre trasporti pubblici gratis per gli under 16 residenti a Brescia

Nuri Fatolahzadeh
La misura porta la firma del Pd in Loggia: vale un milione di euro all’anno
Brescia, mezzi pubblici gratis per gli under 16

Presa nuda e cruda, la notizia è didascalica, sta in poche righe: da settembre tutti gli under 16 residenti in città potranno viaggiare su autobus e metro senza sborsare neppure un centesimo. La gratuità è inserita in due emendamenti al bilancio (con il pedigree del parere favorevole), scatterà con la campagna abbonamenti dell’anno scolastico 2026-’27 e, per il portafoglio pubblico, «vale» complessivamente un milione di euro l’anno. Brescia prima in Italia: ticket unificati con carta su tutta la

  3. Ricarica la pagina se necessario