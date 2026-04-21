Castel Mella, tra gusto e tradizione con la Sagra del loertìs

Per qualche giorno, tra le vie di Castel Mella, un’erba spontanea torna a farsi racconto, tradizione e ponte con il passato più autentico del paese. È il loertìs, protagonista della ventesima sagra in suo onore, che si terrà dal 22 al 26 aprile.

La manifestazione, ormai diventata un appuntamento nel quale si riconosce l’interà comunità di Castel Mella, affonda le sue radici in un’idea nata anni fa quasi per caso con l’obiettivo di creare un momento di festa che potesse rappresentare il territorio e la sua storia, trasformando un elemento semplice e umile in simbolo condiviso.

Selvatico

Il loertìs, conosciuto anche come luppolo selvatico, è una pianta spontanea che nel tempo è stata riscoperta e valorizzata soprattutto per il suo utilizzo in cucina. Proprio attorno a questo ingrediente si sviluppa l’intero percorso della sagra, tra stand gastronomici e proposte culinarie della tradizione contadina, che animano il centro del paese.

Una frittata con i loertìs - © www.giornaledibrescia.it

«Siamo arrivati alla ventesima edizione di questa bella manifestazione legata alle nostre più antiche tradizioni di paese agricolo – sottolineano il sindaco Giorgio Guarneri e l’assessore agli eventi Michele Lodrini –. Nata come piccola festa, la Sagra del loertis è diventata negli anni un punto di riferimento anche per i paesi limitrofi. Il successo è frutto della sinergia tra Amministrazione e associazioni locali, senza le quali la sagra non potrebbe esistere».

Il programma

Accanto alla rassegna enogastronomica, il programma prevede anche numerose altre iniziative: bancarelle di prodotti tipici e hobbisti, spettacoli musicali, mostre e momenti di intrattenimento per tutte le età. Tra gli appuntamenti più attesi figurano la sfilata dei trattori d’epoca e la dimostrazione di aratura «all’antica», in programma la domenica mattina. Il fine settimana sarà arricchito anche da una novità: la degustazione di vini locali del Consorzio Vini Montenetto, che è in calendario per venerdì 24 aprile.

Spazio infine al divertimento e alla tradizione popolare con la gara a squadre sul palo della cuccagna e grande attenzione anche alle famiglie, con l’iniziativa «Sagra a misura di bambino» che propone giochi in legno, spettacoli di burattini, laboratori e attività sportive come la palestra di arrampicata. Completano il calendario eventi musicali, street band, tornei di carte per anziani, laboratori didattici, una bancarella del libro organizzata dalla biblioteca comunale e momenti di intrattenimento per i più giovani con DJ set e spettacoli.