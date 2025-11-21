Giornale di Brescia
A due anni dal rogo, il cuore del Gasoline torna a battere

Gabriele Minelli
Il bar di Castegnato, che riaprirà stasera, era stato bruciato per delle faide tra bande di motociclisti
Dalla cenere alla rinascita - © www.giornaledibrescia.it
Settecentosessantadue giorni dopo il terribile incendio, appiccato nel cuore della notte tra il 19 e il 20 ottobre del 2023, il cuore del Gasoline Road Bar di Castegnato tornerà a battere. Un gesto che verrà fatto risalire dallo stesso autore a delle lotte tra bande di motociclisti. Affascinanti quando si parla di serie televisive come «Sons of anarchy», decisamente meno quando l’atto criminale distrugge un locale e le vite lavorative di chi ha investito denaro e sogni in un mondo, quello dei locali che puntano sulla musica dal vivo, sempre più difficile da portare avanti.

Alessandro Ratti e Jessica Masoni, i proprietari del locale posto a Castegnato, non hanno smesso di crederci, e questa sera alle 19 riapriranno i battenti per una prima serata di cibo, birra e musica dal vivo con la cover band «Radio90». Domani sera toccherà invece alla tribute band dei Bon Jovi «BMB». «Per noi non si tratta solo di riaprire un locale - spiegano -. Dietro ogni luce che si accende al Gasoline c’è chi non ha mai smesso di crederci, chi ha lottato, chi ha amato questo posto anche nel silenzio».

Tra difficoltà e solidarietà

Oltre due anni di silenzio all’interno del locale, tra lungaggini burocratiche e un processo (il 42enne responsabile del rogo patteggio 2 anni e 8 mesi) che lasciò l’amaro in bocca ai proprietari.

Due anni contrassegnati anche da bei momenti, tra il supporto di locali amici con varie serate a supporto, dei clienti (all’indomani dell’incendio era stata avviata una raccolta fondi per aiutare a coprire le spese vive) e una presenza forte durante i live allestiti nella tensostruttura aperta per qualche mese con la voglia di non lasciar morire il sogno di un locale che ha dato spazio a centinaia di musicisti con migliaia di live per quasi vent’anni. Il cuore del Gasoline è ora pronto a battere di nuovo (cuore che farà capolino in uno splendido disegno posto nei pressi del palco) in un locale rimesso a nuovo seguendo anche i consigli dei seguaci del pub sui social tramite sondaggi lanciati da Alessandro su Facebook. Un modo per tenere vivo un rapporto rimasto davvero saldissimo.

