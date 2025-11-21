A due anni dal rogo, il cuore del Gasoline torna a battere

Settecentosessantadue giorni dopo il terribile incendio, appiccato nel cuore della notte tra il 19 e il 20 ottobre del 2023, il cuore del Gasoline Road Bar di Castegnato tornerà a battere. Un gesto che verrà fatto risalire dallo stesso autore a delle lotte tra bande di motociclisti. Affascinanti quando si parla di serie televisive come «Sons of anarchy», decisamente meno quando l’atto criminale distrugge un locale e le vite lavorative di chi ha investito denaro e sogni in un mondo, quello dei locali che puntano sulla musica dal vivo, sempre più difficile da portare avanti.

Leggi anche Dopo l’incendio il Gasoline road bar prova a rinascere con una raccolta fondi

Alessandro Ratti e Jessica Masoni, i proprietari del locale posto a Castegnato, non hanno smesso di crederci, e questa sera alle 19 riapriranno i battenti per una prima serata di cibo, birra e musica dal vivo con la cover band «Radio90». Domani sera toccherà invece alla tribute band dei Bon Jovi «BMB». «Per noi non si tratta solo di riaprire un locale - spiegano -. Dietro ogni luce che si accende al Gasoline c’è chi non ha mai smesso di crederci, chi ha lottato, chi ha amato questo posto anche nel silenzio».

Leggi anche Incendio al Gasoline, il 42enne ha ammesso le sue responsabilità

Tra difficoltà e solidarietà

Oltre due anni di silenzio all’interno del locale, tra lungaggini burocratiche e un processo (il 42enne responsabile del rogo patteggio 2 anni e 8 mesi) che lasciò l’amaro in bocca ai proprietari.

Due anni contrassegnati anche da bei momenti, tra il supporto di locali amici con varie serate a supporto, dei clienti (all’indomani dell’incendio era stata avviata una raccolta fondi per aiutare a coprire le spese vive) e una presenza forte durante i live allestiti nella tensostruttura aperta per qualche mese con la voglia di non lasciar morire il sogno di un locale che ha dato spazio a centinaia di musicisti con migliaia di live per quasi vent’anni. Il cuore del Gasoline è ora pronto a battere di nuovo (cuore che farà capolino in uno splendido disegno posto nei pressi del palco) in un locale rimesso a nuovo seguendo anche i consigli dei seguaci del pub sui social tramite sondaggi lanciati da Alessandro su Facebook. Un modo per tenere vivo un rapporto rimasto davvero saldissimo.