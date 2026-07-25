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A Castegnato, la Festa dell’Estate, unisce solidarietà e convivialità

Domenica 26 luglio piazza Dante ospita una serata organizzata dal Gruppo Alpini e dai volontari per raccogliere fondi a favore della Terapia Intensiva Neonatale degli Spedali Civili di Brescia
L’evento sarà domenica 26 luglio in piazza
L’evento sarà domenica 26 luglio in piazza

Castegnato, la Festa dell’Estate unisce solidarietà e convivialità: raccolta fondi per la Terapia Intensiva Neonatale. Una serata all’insegna della solidarietà, dello stare insieme e della tradizione.

Domenica 26 luglio piazza Dante, a Castegnato, ospiterà la Festa dell’Estate con il Gruppo Alpini e volontari, con il patrocinio del Comune. L’iniziativa avrà un obiettivo importante: raccogliere fondi a favore della Terapia Intensiva Neonatale degli Spedali Civili di Brescia.

Raccolta fondi

L’evento rappresenta un’occasione per trascorrere qualche ora in compagnia, contribuendo al tempo stesso a sostenere un reparto che ogni giorno si prende cura dei neonati più fragili e delle loro famiglie.

Un gesto concreto di vicinanza che conferma ancora una volta l’attenzione verso il territorio e le realtà che operano nel campo della salute e dell’assistenza.

Cibo e musica

Per tutta la serata sarà attivo uno stand gastronomico con alcune delle specialità più amate delle feste di paese: patatine fritte, pane e salamina, formaggio fuso e anguria.

A rendere ancora più piacevole l’atmosfera ci sarà l’intrattenimento musicale, con i balli di gruppo dell’Associazione Pensionati accompagnati dal Dj Krapfen Umberto Sinigaglia, che allieterà la serata offrendo ai partecipanti un’occasione di svago e convivialità nel cuore del paese.

Le parole della sindaca

«Manifestazioni come questa – sottolinea la sindaca di Castegnato Patrizia Turelli – sono sempre un ottimo modo per fare del bene. Riescono a coniugare il piacere di ritrovarsi come comunità con la possibilità di sostenere una causa importante. Ringrazio il Gruppo Alpini e tutti i volontari per l’impegno, la disponibilità e la sensibilità che dimostrano costantemente nei confronti del nostro territorio e invito tutti i cittadini a partecipare. Anche un piccolo contributo può fare la differenza quando è destinato a un reparto così prezioso come la Terapia Intensiva Neonatale degli Spedali Civili di Brescia».

Il borgo. Una panoramica dall’alto di Castegnato
Il borgo. Una panoramica dall’alto di Castegnato

L’appuntamento è quindi fissato per domenica 26 luglio in piazza Dante a partire dalle ore 19. Tra buon cibo, musica e solidarietà, la Festa dell’Estate si propone non solo come un momento di svago, ma anche come un’opportunità per rafforzare il senso di comunità e trasformare una semplice serata estiva in un concreto gesto di solidarietà a favore di chi affronta i momenti più delicati della vita fin dai primi istanti.

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