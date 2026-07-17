Caso Roggero: tutta la storia del gioielliere entrato in carcere

Il 15 luglio la Cassazione ha confermato la condanna a 14 anni e 9 mesi per il commerciante che nel 2021 uccise due rapinatori e ne ferì un altro. Arrivato nel penitenziario milanese di Bollate ha detto: «Penso di meritare la grazia»