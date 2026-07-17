MILANO, 17 LUG - "Questo è il massimo per i delinquenti che sono facilitati a continuare a rapinare e a rubare, tanto sono impuniti e anche risarciti". Lo ha detto Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per avere sparato e ucciso due rapinatori prima di entrare nel carcere di Bollate, nel Milanese, dove si è costituito.
Roggero 'delinquenti impuniti e risarciti, per loro è il massimo'
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