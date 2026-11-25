«Entro l’inizio del prossimo mese, i genitori e i due figli minori presenti nell’alloggio saranno accolti in città in una struttura destinata alle famiglie in emergenza abitativa, dopo che per mesi la famiglia ha cercato, senza risultati, una soluzione sul mercato privato. Gli altri tre adulti troveranno ospitalità da dei conoscenti. Si sta lavorando anche perché l’alloggio venga riconsegnato in buono stato prima di quella data». Così gli assessori alle politiche per la famiglia Marco Fenaroli e alle politiche per la casa Alessandro Cantoni intervengono in una nota congiunta dopo la denuncia pubblica di Eleonora, la 32enne che da due anni non riesce ad entrare nella sua abitazione in via Corsica perché occupata da una famiglia di sette persone.
Al Giornale di Brescia la giovane proprietaria aveva rivelato di essere tornata in città per motivi di salute, trovandosi però impossibilitata a prendere possesso del suo appartamento da condividere col compagno. Col contratto di locazione regolarmente scaduto nel 2025 e un buco economico di oltre 12mila euro di arretrati tra canoni non pagati e spese condominiali anticipate di tasca propria, la misura era ormai colma. «Siamo perfettamente coscienti della presenza di questa situazione, cerchiamo di fare da mediatori tra le famiglie nel rispetto delle reciproche sofferenze, che riguardano entrambe le parti», approfondisce Fenaroli, sottolineando la delicatezza di un caso che contrappone due diverse fragilità.
La vicenda sembra ora finalmente in via di definizione, con un orizzonte temporale concreto. La Loggia ammette che i tempi di attesa per tale epilogo sono stati troppo lunghi per tutti i soggetti coinvolti ma – specifica l’amministrazione – non dipendono da una mancanza di attenzione e di cura da parte del Comune: le assistenti sociali si sono infatti scontrate con le difficoltà oggettive di una crisi abitativa che attraversa da tempo tutto il Paese. «Gli sfratti sono sempre più numerosi, anche quelli per morosità incolpevole sopraggiunti per malattie, perdita di lavoro o per altre situazioni familiari».
La crisi si è infatti acuita nell’ultimo periodo, nel quale sono drasticamente diminuiti i finanziamenti nazionali e regionali. A Brescia, secondo la lettera congiunta, si è passati da quasi un milione di euro di due anni fa agli attuali 60mila euro per affrontare l’emergenza abitativa. «Noi reggiamo grazie ad un bilancio solido; mettiamo infatti risorse comunali per affrontare queste situazioni. Ma servirebbero molti più fondi», conclude Fenaroli.