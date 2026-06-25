Casa di comunità a Salò: dopo l’avvio turbolento, lavori senza sosta

Si lavora senza sosta nel cantiere della Casa di comunità in via di realizzazione a Cunettone di Salò. Il colpo d’occhio, transitando lungo la Sp 572, mostra una struttura ormai prossima al completamento, per lo meno dal punto di vista strutturale.
Quella di Salò è una delle poche Case di comunità bresciane edificate ex novo; inoltre non rientra nel novero di quelle finanziate dal Pnrr, dunque non deve necessariamente rispettare le scadenze del Piano. I lavori erano iniziati a inizio 2025, dopo un iter progettuale tribolato.
Dopo i pareri negativi della Soprintendenza sui primi progetti, predisposti dallo studio dell’archistar Stefano Boeri, un nuovo gruppo di progettazione era giunto alla definizione di una ulteriore proposta, approvata e autorizzata. Sul progetto è intervenuta anche l’Amministrazione comunale del sindaco Francesco Cagnini, che ha ottenuto la programmazione di una rotatoria all’ingresso della struttura, per garantire una maggiore sicurezza e scorrevolezza del traffico (durante la realizzazione della rotonda sarà prevista una specifica viabilità temporanea). Sono inoltre state richieste maggiori attenzioni dal punto di vista dell’impatto paesaggistico, grazie ad un ampliamento dell’area di mitigazione.
L’intervento prevede un investimento di 12,5 milioni di euro da parte di Regione Lombardia.