A Irma apre finalmente la Casa dell’Alpino

«È una giornata storica per Irma, che vede finalmente completata, messa in sicurezza e utilizzabile tutto l’anno la Casa dell’Alpino, vanto della nostra comunità e ora presidio sempre più importante nel percorso educativo dei nostri giovani. Per questo il nostro cuore è e sarà sempre con gli alpini». Così ha salutato stamattina i partecipanti all’inaugurazione della rinnovata struttura – edificata nel 1938 – il sindaco di Irma, Mauro Bertelli.

Gli ha fatto eco il presidente nazionale dell’Ana, Sebastiano Favero, in Val Trompia per l’occasione, che ha ricordato ai 42 partecipanti al Campo Scuola Nazionale (uno dei tredici in Italia) l’importanza di mettere sempre «il noi prima dell’io», lavorando ogni giorno in condivisione dell’adempimento dei doveri prima della pretesa dei diritti.

Fino a domenica a Irma, infatti, 42 ragazzi e ragazze tra i 16 e i 25 anni frequenteranno il Campo Scuola che prevede escursioni, incontri culturali, di formazione di protezione civile e vita in montagna.