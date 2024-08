Caro scuola: con zaino, quaderni e album non si va mai sotto i 90 euro

La spesa per un figlio in età scolare non si ferma certo ai libri, non si può entrare in classe senza penne, quaderni, album da disegno e, soprattutto, zaino; quest’ultimo però, la voce più importante di spesa, non si deve acquistare ogni anno.

E per fortuna perché si può spendere «da 50 euro – spiega Maurizio, cartolaio di via Lamarmora – fino a 149 euro per un marchio tedesco con uno schienale che scarica il 70% del peso sul bacino e ha anche l’astuccio compreso. Poi ci sono anche prodotti scontati». «Ho messo in offerta modelli a 20 euro – aggiunge Luca, titolare della cartoleria del Villaggio Sereno –, ma ne ho fino a 100 euro».

Per quanto riguarda il corredo la spesa per iniziare l’anno, a patto di avere cartella e astuccio, si aggira attorno ai 40 euro. «I prezzi della cancelleria – dicono i cartolai – sono rimasti pressoché, quelli dell’anno scorso». Facciamo una spesa tipo: per un quadernone si spende, in media, 1,20 euro, ma se si acquista un pacco da 10 si può arrivare a risparmiare due euro.

Alla primaria, poi, bisogna acquistare le copertine per i quaderni (c’è un colore prestabilito dalla maestra per ogni materia) e queste sono circa 8 a 1,20 ognuna (ci sono anche di più costose). Per il diario i prezzi sono i più diversi, si va dai 5 euro fino ai 20, per Comix e Smemoranda, passando per i 16 di quello delle squadre di calcio.

Altra voce di spesa sono le copertine dei libri: o si opta per il fai da te, comprando un rotolo che costa un paio di euro, oppure si chiede al cartolaio di ricoprirli, qui la spesa è di 1,40 a libro. Poi ci sono righello, matita e gomma ma, anche per questo tipo di materiale e non solo per i libri, si può utilizzare per il pagamento la Dote scuola. Se c’è.