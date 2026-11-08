Carenze igienico sanitarie: sospesa un’attività di Vobarno

Al titolare sono state elevate sanzioni amministrative per 4.000 euro. Le irregolarità sono emerse durante controlli straordinari effettuati dai carabinieri di Salò insieme al Nas di Brescia, alle unità cinofile e alla Polizia Locale di Vobarno

08 novembre 2026