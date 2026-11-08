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Carenze igienico sanitarie: sospesa un’attività di Vobarno

Al titolare sono state elevate sanzioni amministrative per 4.000 euro. Le irregolarità sono emerse durante controlli straordinari effettuati dai carabinieri di Salò insieme al Nas di Brescia, alle unità cinofile e alla Polizia Locale di Vobarno
Controlli del Nas dei Carabinieri
Controlli del Nas dei Carabinieri

Carenze nelle norme igienico sanitarie e sulla tracciabilità degli alimenti. È quanto è stato rilevato all’interno di un’attività di Vobarno, per la quale è stata disposta la sospensione. Al titolare sono state invece elevate sanzioni amministrative per 4.000 euro.

Le irregolarità sono state riscontrate nell’ambito di controlli straordinari effettuati dai carabinieri di Salò insieme al Nas di Brescia, alle unità cinofile e alla Polizia Locale di Vobarno. Un cittadino straniero è stato denunciato in quanto non in regola con i documenti di soggiorno. Le pattuglie hanno inoltre sottoposto a controllo 12 veicoli e 42 persone.

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