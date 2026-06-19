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Carenze igieniche e di sicurezza a Sirmione: multe da 90mila euro

Le irregolarità riscontrate in una gelateria e in una pizzeria. Regole non rispettate anche nei contratti per i lavoratori
Carabinieri in servizio a Sirmione
Carabinieri in servizio a Sirmione

Con l’avvio della stagione turistica massima attenzione delle forze di polizia per tutelare la sicurezza di turisti e vacanzieri ma anche i diritti dei lavoratori. Nelle scorse ore i carabinieri di Desenzano, con il supporto degli specialisti del Nas e del Nil, hanno passato al setaccio i locali della penisola di Sirmione.

Le carenze

Con una nota diffusa nelle scorse ore, il Comando provinciale dell’Arma ha fatto sapere che «le ispezioni hanno fatto emergere nei confronti di un bar – pizzeria e una gelateria gravi inosservanze normative in materia di sicurezza sul lavoro e tutela dei lavoratori a seguito di  accertamenti sulle posizioni contrattuali e sul rispetto delle normative antinfortunistiche (Decreto Legislativo 81/ del 2008) e carenze igienico-sanitarie, sicurezza alimentare e strutturali e negli ambienti di preparazione e stoccaggio dei prodotti, oltre all’assenza delle procedure di tracciabilità per numerose materie prime, nonché la mancata informazione ai consumatori circa la presenza di potenziali allergeni e la lista degli ingredienti. Complessivamente sono state elevate sanzioni per 94.000 euro».

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