Carceri, «il grande ruolo di casa, lavoro e giustizia riparativa»

«L’idea costitutiva è essere un ponte tra il territorio e l’esecuzione penale, un approccio che nel tempo ha portato al superamento della mera gestione della pena a favore di concreti percorsi di reinserimento». Carlo Alberto Romano, presidente dell’Associazione Carcere e Territorio, ricorda le origini del gruppo nato nel 1997 per volontà del fondatore Giancarlo Zappa, primo presidente del Tribunale di Sorveglianza di Brescia fino a quell’anno.
«Nel 1985 Zappa aveva pubblicato un libro su un’esecuzione penale capace di coinvolgere la comunità locale; fu allora che mi chiamò come vicepresidente – spiega il professore –. L’associazione sviluppa progetti di comunicazione con il periodico "508" e incontri nelle scuole per spiegare ai ragazzi la funzione della pena. Ci occupiamo di percorsi di ricostruzione della genitorialità, creando iniziative per mettere a proprio agio le famiglie e rendere più umani i colloqui, spesso complessi. Contiamo su mediatori professionisti e, nell'ambito della progettazione europea, su percorsi di formazione sui crimini d’odio. Sul fronte dell’housing gestiamo sette appartamenti in centro, tutti occupati. Abbiamo chiesto al Comune di assegnarcene altri». Ma da almeno dieci anni l’obiettivo primario è la cultura riparativa.
«Il lavoro consente di confrontarsi con le regole, dona autostima, permette di dare un contributo economico o familiare e di ripristinare i legami – sottolinea il professor Romano –. Il numero degli insuccessi è largamente inferiore alla soddisfazione di vedere persone che hanno cambiato la propria esistenza». D’altronde «la giustizia riparativa è un paradigma che va oltre lo stretto ambito carcerario e riguarda la gestione dei conflitti. Anche nelle scuole, dove la sanzione può diventare un momento di crescita. Ecco perché organizziamo anche incontri con gli studenti».
Quanto è importante la rete locale del volontariato e del terzo settore per la gestione del sistema carcerario bresciano? Il professor Romano non ha dubbi: «È fondamentale: ognuno fornisce un pezzo. Se l'operatore professionale fa il suo orario di servizio, sono i volontari a chiamare, a chiedere "come stai?". Questo sostegno favorisce l'atteggiamento di desistenza dal crimine. La rete bresciana è ricchissima rispetto ad altri territori e gode di assoluto rispetto; abbiamo sempre potuto contare su una comunità non sorda, sebbene oggi si registri qualche difficoltà legata all'aumento dei costi».