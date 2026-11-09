Carceri, «il grande ruolo di casa, lavoro e giustizia riparativa»

Dal 1997 l’Associazione Carcere e Territorio costruisce un ponte tra il carcere e la comunità bresciana. Il presidente Carlo Alberto Romano racconta il ruolo fondamentale del lavoro, del volontariato e della rete del Terzo settore

Antonio Borrelli Giornalista 10 novembre 2026 2 ' di lettura

Il carcere di Canton Mombello Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti carcererieducaregiustizia riparativaBrescia Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...