Carceri al collasso, Canton Mombello resta tra i peggiori d’Italia

Canton Mombello resta tra le carceri più sovraffollate d’Italia . A certificarlo è il XXII rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione, che inserisce il penitenziario cittadino tra gli otto istituti italiani con un tasso di affollamento superiore al 200%. Una situazione che a Brescia si trascina da anni e che oggi raggiunge livelli definiti «critici» anche secondo la garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune, Arianna Carminati . «Ogni sforzo teso alla funzione della pena, che è quella di recuperare le persone alla socialità , diventa estremamente difficile», spiega la garante commentando i dati del rapporto.

Secondo Antigone, a Canton Mombello i detenuti presenti sono circa 386 a fronte di una capienza regolamentare di 182 posti : un sovraffollamento superiore al 210%. Peggio fanno solo poche altre strutture italiane. Tra gli istituti con i dati più critici figurano anche Foggia, Lucca, Milano San Vittore, Taranto, Como, Brescia Verziano in alcune sezioni , Lodi e Monza, tutti oltre o vicini alla soglia del doppio dei posti disponibili.

A livello nazionale la situazione continua a peggiorare. Nei penitenziari italiani sono detenute oltre 62mila persone a fronte di circa 51mila posti regolamentari, ma quelli realmente disponibili sono molti meno a causa di sezioni chiuse o inagibili. Il tasso medio di sovraffollamento supera ormai il 130%, con oltre 16mila detenuti in più rispetto alla capienza effettiva. A Brescia il problema ha anche ricadute giuridiche. «In diversi casi viene riconosciuto il rimedio previsto dall’articolo 35-ter dell’ordinamento penitenziario», ricorda Carminati, riferendosi al ristoro economico o alla riduzione della pena concessi quando la detenzione avviene in condizioni considerate inumane e degradanti.

La vista dalle sbarre di Canton Mombello - Foto Comune di Brescia/Christian Penocchio

Le condizioni

Il carcere cittadino, inaugurato nel 1914, paga il peso di una struttura ormai vecchia e inadeguata. Celle sovraffollate, spazi ridotti, difficoltà sanitarie e carenza di personale incidono quotidianamente sulla vita dei detenuti e sul lavoro della Polizia penitenziaria. La garante sottolinea però anche l’impegno di cooperative, associazioni e volontariato «che con grande generosità cercano di rendere meno afflittiva la detenzione».

Sul fronte delle soluzioni qualcosa si muove. Sono previsti interventi di ristrutturazione a Canton Mombello e la creazione di nuovi spazi detentivi nell’area di Verziano. Ma i tempi restano lunghi e i lavori rischiano di aggravare temporaneamente la situazione, imponendo trasferimenti dei detenuti in altre strutture. «La territorialità della pena non è un dettaglio logistico, ma una condizione importante per il reinserimento», osserva Carminati.

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La garante mette però in guardia anche da una risposta basata solo sull’aumento dei posti disponibili. «Non basta pensare soltanto a nuove celle. Serve una riflessione più ampia sull’uso del carcere e sull’effettività delle pene alternative», spiega, collegando l’aumento della popolazione detenuta a «una politica penale sempre più repressiva, fatta di nuovi reati, pene più severe e aggravanti». Nel rapporto Antigone emerge anche un altro dato significativo: cresce il numero dei detenuti con problemi psichiatrici e dipendenze, mentre restano insufficienti le figure sanitarie specializzate. Una condizione che aumenta tensioni, episodi di autolesionismo e difficoltà gestionali all’interno degli istituti.

E mentre il dibattito politico continua a concentrarsi sull’emergenza sicurezza, nelle celle italiane resta aperta la questione dei diritti fondamentali. «La pena deve essere eseguita – conclude Carminati – ma in condizioni che non vadano a ledere la dignità delle persone».