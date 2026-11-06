Carabinieri accusati di furto di gioielli, il Riesame concede i domiciliari

Alessandro Zanetti e Valentino Stia erano stati arrestati a metà ottobre con l’accusa di diversi furti nel corso di sopralluoghi e perquisizioni

Pierpaolo Prati Giornalista 06 novembre 2026

L'ingresso del tribunale di Brescia - Foto © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti carabiniericompro orocarabinieri arrestatiDesenzano del Garda Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...