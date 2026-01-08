Capotreno ucciso, domani l'udienza di convalida a Brescia

È stata fissata per domani, venerdì 9 gennaio, davanti al Gip di Brescia l’udienza di convalida del fermo eseguito la sera del 6 gennaio a Desenzano a carico di Marin Jelenic, 36enne croato accusato di aver ucciso con una coltellata alla schiena il capotreno Alessandro Ambrosio, il giorno prima a Bologna.

Il pm Michele Martorelli contesta l’omicidio aggravato dai motivi abietti e dall’averlo commesso vicino ad una stazione. L’indagato è difeso dall’avvocato Luisella Savoldi e si trova nel carcere di Canton Mombello a Brescia.

L’autopsia

È stata disposta in mattinata e si svolgerà nel pomeriggio l'autopsia sul corpo del 34enne Alessandro Ambrosio. Il pm Michele Martorelli ha affidato l'incarico al medico legale Elena Giovannini, mentre il difensore di Marin Jelenic, l'avvocato Luisella Savoldi (sostituita in udienza dall'avvocato Roberto Bruzzi) ha nominato come consulente di parte Andrea Gavina.

Al termine dell'esame la salma sarà restituita alla famiglia della vittima, che per il momento non ha nominato legali.