Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaBrescia e Hinterland

Capotreno ucciso, domani l'udienza di convalida a Brescia

L'indagato, il 36enne croato Marin Jelenic, è stato rintracciato la sera del 6 gennaio in stazione a Desenzano, dove era arrivato in bus. È accusato di aver ucciso Alessandro Ambrosio: oggi l’autopsia
L'arrivo di Marin Jelenic in Questura a Brescia
L'arrivo di Marin Jelenic in Questura a Brescia
AA

È stata fissata per domani, venerdì 9 gennaio, davanti al Gip di Brescia l’udienza di convalida del fermo eseguito la sera del 6 gennaio a Desenzano a carico di Marin Jelenic, 36enne croato accusato di aver ucciso con una coltellata alla schiena il capotreno Alessandro Ambrosio, il giorno prima a Bologna.

Il pm Michele Martorelli contesta l’omicidio aggravato dai motivi abietti e dall’averlo commesso vicino ad una stazione. L’indagato è difeso dall’avvocato Luisella Savoldi e si trova nel carcere di Canton Mombello a Brescia.

L’autopsia

È stata disposta in mattinata e si svolgerà nel pomeriggio l'autopsia sul corpo del 34enne Alessandro Ambrosio. Il pm Michele Martorelli ha affidato l'incarico al medico legale Elena Giovannini, mentre il difensore di Marin Jelenic, l'avvocato Luisella Savoldi (sostituita in udienza dall'avvocato Roberto Bruzzi) ha nominato come consulente di parte Andrea Gavina.

Al termine dell'esame la salma sarà restituita alla famiglia della vittima, che per il momento non ha nominato legali.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
omicidio di BolognacapotrenoMarin Jelenikcarcereudienza di convalidagipcapotreno uccisoBrescia
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario