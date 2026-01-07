Giornale di Brescia
﻿Cronaca

Capotreno ucciso, il presunto assassino è arrivato a Desenzano in pullman

Marin Jelenic, fermato con l'accusa di aver ucciso a Bologna il capotreno 34enne Alessandro Ambrosio, dopo l'omicidio ha trascorso la notte all'ospedale Niguarda di Milano
Capotreno ucciso, presunto killer in questura a Brescia
Marin Jelenic, il croato di 36 anni fermato ieri sera a Desenzano del Garda con l'accusa di aver ucciso il 5 gennaio a Bologna il capotreno 34enne Alessandro Ambrosio, dopo l'omicidio ha trascorso la notte in una sala d'aspetto dell'ospedale Niguarda di Milano.

A ricostruirlo sono stati gli investigatori delle Squadre mobili di Milano e di Bologna e dalla Polfer. Jelenic era arrivato a Milano alle 22.40 dopo essere stato fatto scendere da un treno a Fiorenzuola perché trovato senza biglietto e aver preso il convoglio successivo. Le telecamere lo avevano ripreso a Milano, in piazza Duca d'Aosta, all'uscita della Stazione Centrale. Poi è salito su un tram della linea 4 a mezzanotte e un quarto per arrivare poco dopo al Niguarda. A Desenzano è arrivato in pullman.

In vista dell'udienza di convalida del fermo, che sarà fissata a Brescia, la Procura di Bologna, con il pm Michele Martorelli, contesta al momento l'omicidio con due aggravanti a Marin Jelenic: la prima aggravante è l'aver agito per motivi abietti, la seconda è l'aver commesso il fatto all'interno o nelle immediate adiacenze delle stazioni ferroviarie.

Il fermato, assistito dall’avvocato bresciano Luisella Savoldi, è in attesa della fissazione dell’udienza di convalida del fermo.

Argomenti
omicidio di Bolognacapotreno

