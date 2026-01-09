Giornale di Brescia
Capotreno ucciso a Bologna, Marin Jelenic non risponde al giudice

Andrea Cittadini
Il 36enne croato, accusato dell’omicidio di Alessandro Ambrosio, era stato fermato la sera dell’Epifania alla stazione ferroviaria di Desenzano
Marin Jelenic nella sala d'aspetto dell'ospedale Niguarda di Milano - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Sì è avvalso della facoltà di non rispondere nel corso dell’interrogatorio di convalida del fermo nel carcere di Brescia Marin Jelenic, il croato di 36 anni accusato dell’omicidio di Alessandro Ambrosio, il capotreno 34enne accoltellato all'addome il 5 gennaio, nel parcheggio del piazzale ovest della stazione di Bologna.

L’uomo era stato fermato la sera dell’Epifania alla stazione ferroviaria di Desenzano del Garda, dove era arrivato in pullman dopo aver passato la notte precedente nella sala d’attesa dell’ospedale Niguarda di Milano.

Interrogatorio Marin Jelenic, le parole dell'avvocato Luisella Savoldi

Argomenti
omicidio di BolognaMarin Jelenicinterrogatoriocapotreno uccisoBrescia
