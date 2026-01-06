Giornale di Brescia
Capotreno ucciso a Bologna, fermato a Desenzano il presunto killer

Pierpaolo Prati
Marin Jelenic, 36enne croato, è sospettato di aver ucciso Alessandro Ambrosio nel tardo pomeriggio di lunedì
Marin Jelenic ripreso da una videocamera - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Marin Jelenic ripreso da una videocamera - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
La Polizia di Stato ha fermato alla stazione ferroviaria di Desenzano Marin Jelenic, il principale indiziato dell’omicidio del capotreno a Bologna.

L’uomo era sprovvisto di documenti: è stato possibile risalire alla sua identità mediante la comparazione delle sue impronte digitali. Il 36enne croato è sospettato di aver ucciso Alessandro Ambrosio nel tardo pomeriggio di lunedì, nel parcheggio della stazione di Bologna.

Non sono ancora chiare le ragioni dell’aggressione mortale.

capotrenoomicidio di BolognafermatoDesenzano del Garda
