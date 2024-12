Capodanno, in piazza Loggia la festa regina con radio Bresciasette

Un ultimo dell’anno che propone dj set, spettacoli a teatro, musica e cene in compagnia. La serata del 31 dicembre in città accontenta tutti i gusti e tutte le età. Un’unica festa, ma sei location: la Pinacoteca Tosio Martinengo con il «Capodanno al Museo» (sold out), il Teatro sociale con lo spettacolo «Fono alle stelle» (sold out), il Teatro Borsoni con il concerto di Raphael Gualazzi e Orchestra (sold out), l’auditorium San Barnaba con l’omaggio a Ennio Morricone «Il Trombettiere» di David Riondino, il Castello con Sinapsi, Cipiesse e We Love Castello, e piazza della Loggia che ospiterà l’evento principale con lo spettacolo – gestito da radio Bresciasette – che unirà danza, divertimento e il concerto di Joe Bastianich e La Terza Classe.

«Abbiamo ormai consolidato questa tradizione – ha detto l’assessore Andrea Poli – che ci porta a proporre tanti luoghi e tante possibilità un po’ per evitare assembramenti pericolosi e un po’ per garantire un’offerta che possa incontrare i gusti di tutti. I tanti sold out fanno capire che le proposte sono state apprezzate».

Sicurezza

I due luoghi più attenzionati saranno naturalmente il Castello e piazza Loggia. Nel primo caso: la cena (già sold out) comincerà alle 21, solo chi ha prenotato potrà salire in auto ed esclusivamente da via San Faustino; aperto a tutti l’evento musicale nella Fossa Viscontea (700 posti a disposizione, ci sono ancora biglietti su www.welovecastello.it) che si potrà raggiungere o a piedi o con il bus navetta gratuito dalle 20.45.

La presentazione degli eventi di Capodanno in città © www.giornaledibrescia.it

Per piazza Loggia l’inizio della serata è fissato alle 21.30 con Ale Cerqui, dj ufficiale durante le partite della Pallacanestro Brescia, e lo speaker Ruggero Tavelli, mentre la parte centrale dello spettacolo comincerà alle 22.30 con il live show di Joe Bastianich e della sua band, La Terza Classe. Dopo il concerto brindisi e ancora musica con il dj Fulvio Marini e con l’animazione di Davide Briosi. Lo spettacolo terminerà all’una e trenta, la metropolitana sarà attiva fino alle due come le linee 2/3/17 degli autobus.

Leggi anche Capodanno, prolungato fino alle 2 di notte il servizio della metro

Accesso alla piazza

Per accedere alla piazza saranno aperti dei varchi (in via X giornate e da piazzetta Bella Italia) controllati dalle forze di polizia e da personale abilitato: vietato introdurre e vendere alcolici, superalcolici e bottiglie di vetro.

«Perché sia una bella festa – ha detto l’assessore Valter Muchetti – tutto deve essere fatto in sicurezza. Grazie all’impegno della Polizia Locale e il coordinamento con le altre forze dell’ordine la città sarà fruibile da tutti».

Leggi anche Cosa fare a Capodanno a Brescia e in provincia

«In servizio ci saranno 14 agenti e un ufficiale a presidio del centro città. Una pattuglia in piazzale Arnaldo e una in San Faustino faranno da filtro per chi ha prenotato l'evento sul Cidneo. La soglia di attenzione ancora più alta visti gli ultimi avvenimenti, in particolare i recenti in Germania», sottolinea Giusy Pedracini, commissario capo della Polizia locale di Brescia.