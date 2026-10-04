Il cantiere sposta i bus a Breno, ora si studia un nuovo assetto

Il cantiere per la riqualificazione di piazza Ghislandi, partito da qualche giorno, riporta al centro del dibattito il tema della viabilità e, in particolare, del transito e della fermata dei pullman. I lavori davanti a Villa Ronchi, sede del municipio, rappresentano una delle tappe del più ampio progetto di rigenerazione del centro, che interessa l’area compresa tra le vie Mazzini, Martiri della Libertà, Sammaione e Chievo.
Dopo piazza Ghislandi, sono infatti previsti interventi anche in piazza Alpini, alla palestra dell’istituto Tonolini e al parco giochi. Con la chiusura della piazza, la fermata degli autobus è stata spostata davanti al cantiere, mentre sono state introdotte modifiche alla viabilità e alla sosta dei mezzi pubblici nella zona nord del paese.
Da circa due anni l’Amministrazione sta lavorando con l’agenzia del Trasporto pubblico locale (Tpl) di Brescia a un progetto di riorganizzazione, con l’obiettivo di individuare aree di scambio ferro-gomma. L’ipotesi di trasferire i bus nella stazione ferroviaria non è risultata attuabile, almeno nell’immediato, per le condizioni viabilistiche dell’area. L’attenzione si è quindi spostata sulla zona Tassara, vicino alla caserma dei vigili del fuoco. Qui il Comune ha avanzato due proposte: la prima, accolta dal Tpl, consente ai pullman in entrata di fermarsi fuori dalla carreggiata, rendendo più sicure salita e discesa dei passeggeri.
La seconda prevedeva di ricavare uno spazio d’attesa tra marciapiede e ferrovia dopo il passaggio a livello, ma non è stata accolta, perché avrebbe richiesto corsie di accelerazione e decelerazione incompatibili con lo spazio disponibile. È stato però rimosso lo spartitraffico centrale, per agevolare il superamento dei bus fermi.
«L’unica certezza, a oggi, è il disagio per i tempi d’attesa alle sbarre del treno, unito a fermate dei bus non sempre funzionali - afferma il sindaco Alessandro Panteghini -. Far sì che il traffico venga indirizzato verso la stazione, realizzando rotonde d’accesso, costerebbe un quindicesimo rispetto ad altre soluzioni ipotizzate. È una strada che stiamo caldeggiando, ma che deve trovare priorità anche in Ferrovie Nord».