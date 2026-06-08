Breno, estate di cantieri per ridisegnare il cuore del paese

La piazza manterrà i parcheggi, ma cambierà immagine, richiamando l’originaria vocazione del giardino della villa. Sarà realizzato un marciapiede per mettere in sicurezza il transito pedonale , verrà riqualificata l’area verde e valorizzata la statua di Minerva, uno dei simboli del paese. Previsti anche nuovi punti luce a led e un moderno impianto di videosorveglianza.

Con l’avvio del cantiere, la fermata del trasporto scolastico sarà spostata provvisoriamente, da settembre, nei pressi della caserma dei Vigili del fuoco. Nel frattempo, l’Amministrazione sta lavorando con Trenord e Fnm per trasferirla stabilmente nell’area della stazione.

Un altro tassello riguarda l’adiacente Palazzo degli uffici: in questi giorni la giunta ha deliberato la sottoscrizione del protocollo d’intesa con l’Ats della Montagna per trasformare l’edificio nella nuova sede dell’Agenzia. In questo modo verranno raggruppati in un’unica struttura gli uffici della Valle, per un investimento di 4,1 milioni a carico di Ats.

Nel borgo antico

A poche decine di metri di distanza, poi, nel borgo più antico, altro capitolo per la riqualificazione del centro storico. In programma ci sono la riqualificazione di piazza Alpini, in continuità con l’intervento di piazza Ghislandi, per 450 mila euro, e il rifacimento dei sottoservizi, la posa di cubetti in porfido e il rinnovo dell’illuminazione tra piazza Sant’Antonio, via Cappellini, piazza Repubblica e Villaggio Pedersoli, per mezzo milione.

«Si tratta di un’area che subirà un notevole restyling – dichiara il sindaco Alessandro Panteghini –. Sono opere finanziate, che non graveranno sulle tasche dei cittadini. Dopo un periodo di inevitabili disagi avremo un paese più bello, accogliente e funzionale». Per il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Luca Salvetti, «l’Amministrazione comunale sta raccogliendo i frutti del buon lavoro dei cinque anni precedenti. Sono opere che lasceranno un segno indelebile nel capoluogo».